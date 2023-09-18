Золото слабо дорожает в преддверии заседания ФРС

Цены на золото умеренно растут вечером в понедельник, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:07 повысились на 0,12%, до $1948,6 за тройскую унцию.

Решение Федрезерва относительно ключевой процентной ставки станет известно в среду. Экономисты и участники рынка практически уверены в том, что ставка будет сохранена на прежнем уровне 5,25-5,5%.

"Рынок драгметаллов взял паузу в начале недели и ждет ключевого заседания ФРС", - отметил старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф.

Золото будет торговаться в нисходящем тренде до конца 2023 года с учетом того, что участники рынка ждут "мягкой посадки" в американской экономике, считают аналитики банка ICICI. Однако этот тренд может смениться на восходящий, если Федрезерв перейдет к нейтральному режиму и начнет готовить рынки к возможным снижениям ставки во втором квартале 2024 года, добавили они.