Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету «КААН» - Гюлер

Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету "КААН" отечественного производства, сообщил в интервью "A Haber" министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он сказал, что Турция достигнет соглашения по этому вопросу и с другими странами, в том числе с Пакистаном.

"Они не дали нам F-15. Поэтому нас подтолкнули к производству собственных самолетов. На самом деле они сделали нам добро, так сказать", - отметил Гюлер.

По словам министра, дружественные и братские страны работают над тем, чтобы стать партнерами в проекте "КААН".

В.Алиев