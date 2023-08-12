Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету «КААН» - Гюлер

Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету "КААН" отечественного производства, сообщил в интервью "A Haber" министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Он сказал, что Турция достигнет соглашения по этому вопросу и с другими странами, в том числе с Пакистаном.
"Они не дали нам F-15. Поэтому нас подтолкнули к производству собственных самолетов. На самом деле они сделали нам добро, так сказать", - отметил Гюлер.
По словам министра, дружественные и братские страны работают над тем, чтобы стать партнерами в проекте "КААН".
В.Алиев
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