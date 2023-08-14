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Оборона 14.08.2023 23:02

Азербайджанские военные пресекли попытку провокации ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило о пресечении попытки ВС Армении на границе осуществить инженерные работы с целью провокации против азербайджанских военных.

«14 августа в 19:25 подразделения ВС Армении при поддержке огневых позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района попытались осуществить инженерные работы с целью провокации против азербайджанских военных, размещенных в направлении н.п. Моллабайрамлы. ВС Азербайджана незамедлительно предприняли меры с целью пресечь проведение данных работ и подавить огневые пункты противника», - отмечает Минобороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ


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