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Происшествия 15.08.2023 08:55

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 27 человек - Центр медицины катастроф Дагестана

Количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 27 человек, сообщили "Интерфаксу" в дагестанском центре медицины катастроф.

"Еще двое пострадавших скончались", - сказал собеседник агентства.

В понедельник стало известно о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы. По данным первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко количество пострадавших в результате взрыва достигло 66 человек.

По данным следственного управления СК РФ по Дагестану на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание, после чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на АЗС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ВЗРЫВ, АЗС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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