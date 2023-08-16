В Баку заявили, что представленное Ереваном видео не имеет отношения к инциденту с задержанием армянского диверсанта

В Минобороны Азербайджана заявили, что представленное министерством обороны Армении видео не имеет отношения к инциденту с задержанием в среду члена армянской разведывательно-диверсионной группы.

"Кадры и автомобильная техника, отраженные в видеоматериале, распространенном министерством обороны Армении с целью сокрытия провокации (попытки проникновения на территорию Азербайджана армянской разведывательно-диверсионной группы - ИФ), не имеют ничего общего с произошедшим инцидентом. Сообщаем, что армянский диверсант, задержанный подразделениями азербайджанской армии, был немедленно эвакуирован на автомобиле марки УАЗ - 390945 в близлежащее военно-медицинское учреждение нашими военнослужащими", - заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

По его словам, "распространяя подобную дезинформацию, противник пытается замаскировать свои гнусные поступки и тем самым сформировать у общественности ложное мнение".

Как сообщали ранее в Минобороны Азербайджана, 16 августа примерно в 11:15 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций.

"Благодаря бдительности наших подразделений при поддержке огневых средств провокация армянских военнослужащих была пресечена. В результате, член диверсионной группы в раненом состоянии был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были принуждены отступить", - говорилось в сообщении.

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