В Баку заявили, что представленное Ереваном видео не имеет отношения к инциденту с задержанием армянского диверсанта

В Минобороны Азербайджана заявили, что представленное министерством обороны Армении видео не имеет отношения к инциденту с задержанием в среду члена армянской разведывательно-диверсионной группы.
"Кадры и автомобильная техника, отраженные в видеоматериале, распространенном министерством обороны Армении с целью сокрытия провокации (попытки проникновения на территорию Азербайджана армянской разведывательно-диверсионной группы - ИФ), не имеют ничего общего с произошедшим инцидентом. Сообщаем, что армянский диверсант, задержанный подразделениями азербайджанской армии, был немедленно эвакуирован на автомобиле марки УАЗ - 390945 в близлежащее военно-медицинское учреждение нашими военнослужащими", - заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
По его словам, "распространяя подобную дезинформацию, противник пытается замаскировать свои гнусные поступки и тем самым сформировать у общественности ложное мнение".
Как сообщали ранее в Минобороны Азербайджана, 16 августа примерно в 11:15 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций.
"Благодаря бдительности наших подразделений при поддержке огневых средств провокация армянских военнослужащих была пресечена. В результате, член диверсионной группы в раненом состоянии был задержан нашими военнослужащими. Остальные члены разведывательно-диверсионной группы были принуждены отступить", - говорилось в сообщении.
Отдел новостей
Чистая прибыль Talos Energy Inc. во II кв. упала в 14 раз г/г
QazaqGaz досрочно начал ремонт газовых сетей на западе Казахстана в связи с ситуацией на МАЭК
Нефтяные компании США в поисках спасения от климатических исков обвиняют судей в предвзятости
Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии
Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики
Средний размер пенсии в Азербайджане в январе-июле вырос на 18%
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Число жертв боев в Триполи выросло до 55
Лавров обсудил с Мирзояном процесс нормализации между Ереваном и Баку
Россия предоставила Венгрии отсрочки по кредиту на строительство АЭС «Пакш-2»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС