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Внешняя политика 17.08.2023 00:55

Армения искусственно нагнетает напряженность на Южном Кавказе – постпред Азербайджана при ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая в среду на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Армения искусственно нагнетает напряженность на Южном Кавказе для того, чтобы продолжить манипулировать международным сообществом.

«Армения искусственно нагнетает напряженность в регионе для того, чтобы продолжить манипулировать международным сообществом и сбивать его с толку. Нарушение договоренности о доставке гуманитарных грузов посредством Международного Комитета Красного Креста 5 августа - не единственное препятствие, созданное Арменией. На самом деле это - продолжение попытки Армении политизировать присутствие и деятельность данной гуманитарной организации на территории, а также использовать гуманитарные вопросы в политических целях, бросая вызов суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и препятствуя реинтеграции местных этнических армян», - сказал он.

По его словам, то, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Алиев категорически отверг отвергнув все необоснованные и бездоказательные утверждения Армении о «блокаде» или «гуманитарном кризисе». «Именно Армения на протяжении почти 30 лет откровенно игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. В этом контексте действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности – составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение. Если бы Армения была бы искренней в желании помочь, то это произошло бы сразу. Недавно, несколько дней назад, это действительно стало возможным практически благодаря активному участию международных акторов, в том числе некоторых членов Совета Безопасности. Этого не произошло только из-за отказа Армении», - подчеркнул он.

Он добавил, что власти Азербайджана «решительно настроены гарантировать и обеспечить доступ армянских жителей Карабахского региона страны к необходимым товарам, а также создать для них соответствующие условия жизни».

Алиев на заседании также привел несколько фактов, свидетельствующих о том, что армянская сторона искусственно создала нынешнюю ситуацию в регионе. В частности, он сказал, что сразу после окончания войны в 2020 году Азербайджан предложил МККК свои логистические возможности и инфраструктуру для доставки грузов в Карабахский регион. В 2021 году грузы для доставки МККК на эту территорию перевозились в Барду. Армянская сторона отказалась от грузов и препятствовала доставке МККК гуманитарной помощи. «После начала протестов экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди (12 декабря 2022 года – ИФ) Азербайджан обратился в МККК с просьбой предоставить перечень товаров, необходимых местным жителям, и заявил о готовности оказать всю материально-техническую и инфраструктурную поддержку для их доставки. МККК ответил, что армянская сторона не хочет никаких поставок через Азербайджан», - подчеркнул постпред.

По его словам, Армения также не согласилась с направлением в Ханкенди международных медицинских работников МККК, находящихся в Баку. Это предложение было выдвинуто для упрощения медицинских эвакуаций МККК и оказания помощи решению медицинских вопросов на месте, и оно было поддержано Азербайджаном. «Злоупотребление Арменией МККК в политических целях отчетливо свидетельствует о том, что призывы к расширению международного присутствия, в том числе организаций, связанных с ООН, не имеют никакой связи с обеспокоенностью гуманитарного характера, напротив, цель состоит в том, чтобы получить больше инструментов для манипулирования», - добавил он.

Алиев на заседании заявил, что так называемый «Лачинский коридор» является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстратерриториального статуса и, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. «Погранично-пропускной пункт «Лачин» создан в рамках основополагающего права защиты Азербайджаном своего суверенитета и обеспечения безопасности, предназначен для пресечения ротации Арменией около 10 тысяч военнослужащих, незаконно дислоцированных на территории Азербайджана, предотвращения переброски оружия, боеприпасов, мин и иностранных террористов, а также злоупотребления указанным маршрутом в целях незаконной добычи и вывоза природных ресурсов с этой территории. Международный суд ООН единогласно принятым решением от 6 июля 2023 года отклонил требование Армении о принятии временных мер по упразднению контрольно-пропускного пункта, решительно опровергнув утверждения армянской стороны о незаконности пропускного пункта «Лачин», - добавил постпред Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ООН, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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