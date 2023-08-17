Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы. "16 августа в 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры. Р.Керимов

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