Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы.
"16 августа в 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.
Р.Керимов
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