Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Дальнее зарубежье 17.08.2023 15:28

Германия поставила Украине две установки ПВО IRIS-T, 10 наземных локаторов, дымовые боеприпасы

Власти ФРГ направили Киеву две установки ПВО IRIS-T, свидетельствуют обновленные данные Минобороны Германии по военной помощи Украине.

Кроме того, Германия поставила 10 наземных радиолокационных станций типа GO12 - вдобавок к 18 переданным ранее. Также Украине направили пять тягачей и четыре полуприцепа, восемь грузовых машин для погрузочно-разгрузочных работ и 4 тыс. 539 дымовых снарядов, причем ранее Германия уже поставила 12 тыс. 461 единицу таких боеприпасов.

В начале августа стало известно, что Берлин передал Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Германия планирует выделять Украине до 5 млрд евро военной помощи ежегодно до 2027г Шольц призвал продолжать переговоры по Украине Rheinmetall AG приобрел у Бельгии танки Leopard 1 для последующей передачи Украине ФРГ поставила Украине еще 10 танков Leopard 1A5, 80 разведывательных БПЛА Компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в ближайшие 3 месяца В Украину в ближайшие недели прибудет несколько десятков танков Leopard 1 от Германии и Дании Украина получит от Германии еще 45 зениток Gepard Германия предоставит Украине дополнительно 381 млн евро на гуманитарную помощь В Германии спрогнозировали время начала производства танков Panther в Украине Украинских военных начали обучать управлению танками Abrams в Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az