Украинские пилоты F-16 завершат обучение летом 2024г

Американские истребители F-16 могут быть поставлены Украине не раньше чем через год, сообщила в пятницу газета The Netherlands Times со ссылкой на свои источники.

Ранее представитель правительства США объявил, что Вашингтон дал Нидерландам и Дании разрешение на передачу Украине истребителей F-16 сразу после завершения подготовки украинских летчиков управлению этими самолетами,

Как отмечает издание, в пятницу было объявлено, что первые украинские летчики завершат обучение, вероятно, летом будущего года.

"F-16 - это сложная система, и для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время", - заявили в командовании вооруженными силами Нидерландов.

Нидерланды и Дания играют ведущую роль в подготовке украинских летчиков.

В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению F-16.

В прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача вооруженным силам Украины истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.