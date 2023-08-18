Украинские пилоты F-16 завершат обучение летом 2024г

Американские истребители F-16 могут быть поставлены Украине не раньше чем через год, сообщила в пятницу газета The Netherlands Times со ссылкой на свои источники.
Ранее представитель правительства США объявил, что Вашингтон дал Нидерландам и Дании разрешение на передачу Украине истребителей F-16 сразу после завершения подготовки украинских летчиков управлению этими самолетами,
Как отмечает издание, в пятницу было объявлено, что первые украинские летчики завершат обучение, вероятно, летом будущего года.
"F-16 - это сложная система, и для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время", - заявили в командовании вооруженными силами Нидерландов.
Нидерланды и Дания играют ведущую роль в подготовке украинских летчиков.
В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению F-16.
В прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача вооруженным силам Украины истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Азербайджан стремится к углублению политического диалога с Китаем – Амирбеков
В Баку заявили, что ждут ощутимых результатов от переговоров с Ереваном
Армянские НВФ в Карабахе используют автомобили скорой помощи для перевозки боеприпасов – Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Турция создают региональную платформу в сфере аэронавигации
Нефть завершает неделю в минусе
Страховщики Азербайджана за 7 мес. увеличили премии на 31%, выплаты – на 17%
Азербайджан в I полугодии нарастил импорт смартфонов почти в 5 раз
В Азербайджане на ремонт школьных парт и стульев направят около 500 тыс. манатов
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС