В Баку сообщают о новом обстреле позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией и попытке армянских НВФ укрепить боевые позиции в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле армянской стороной позиций азербайджанской армии на условной границе с Арменией.
«ВС Армении в пятницу в 10:20 со своих позиций в направлении населенного пункта Истису из стрелкового обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района», - отмечает ведомство.
Подразделениями ВС Азербайджана в указанном направлении были предприняты адекватные ответные меры.
«Кроме того, членами армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана (в Карабахском регионе – ИФ) с 11:55 до 12:15 совершили попытку перемещения для укрепления своих боевых позиций в Ходжавендском и Физулинском районах. Подразделениями азербайджанской армии были предприняты необходимые меры для предотвращения этих действий», - сообщает Минобороны.
Н.Аббасова
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