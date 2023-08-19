Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении подверглись в субботу обстрелу, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"19 августа в 16:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении".

В.Алиев