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Регион 20.08.2023 15:00

Турция предлагает возобновить переговоры по зерновой сделке

Турция ведет переговоры с ООН о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море, сообщает турецкое издание Sabah.

Издание пишет, что Анкара обсуждает с представителями ООН различные варианты восстановления зерновой сделки, которая действовала с 1 августа 2022 года по 17 июля 2023 года. Один из рассматриваемых вариантов - проведение в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной.

По данным Sabah, Турция считает, что альтернативные маршруты экспорта украинского зерна менее безопасны и эффективны. Кроме того, их использование может привести к эскалации напряженности в регионе.

Власти Турции ранее предлагали продлить действие зерновой сделки минимум на год, а не на несколько месяцев. Это позволит избежать дальнейшего роста цен на зерно, отмечает газета.

Напомним, Россия приостановила свое участие в договоренностях по зерновой сделке 17 июля 2023 года.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА, РОССИЯ


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