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Карабах 21.08.2023 13:07

Армянские НВФ в Карабахе применили радиопомехи, в результате произошел сбой в работе системы спутниковой навигации GPS самолета AZAL – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о сбое в понедельник в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Физули-Баку, в результате применения радиопомех армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Карабахском регионе страны.

В ведомстве подчеркнули, что армянские НВФ активизировали применение радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

«В результате применения радиопомех 21 августа с 10:15 до 10:23 произошел сбой в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс по маршруту Физули-Баку», - говорится в сообщении военного ведомства.

Несмотря на информирование командования российского миротворческого контингента о случившемся, никаких мер до сих пор принято не было, добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


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