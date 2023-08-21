Эрдоган выступил против идеи военной операции ЭКОВАС в Нигере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против возможной военной интервенции в Нигер государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
"Я не считаю правильным решение ЭКОВАС о военном вмешательстве в ситуацию в Нигере. (...) Военная интервенция в Нигер будет означать распространение нестабильности во многие африканские страны", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.
Турецкий президент напомнил: ранее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что военная интервенция в Нигер станет сигналом войны против них. Эрдоган также призвал как можно скорее восстановить в Нигере конституционный порядок.
В минувшую пятницу представитель ЭКОВАС Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов сообщества подтвердили готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ". Он также отметил, что "день возможной интервенции определен", но не привел подробностей.
В субботу прошли переговоры делегации ЭКОВАС с захватившими власть в Нигере военными. Associated Press сообщало со ссылкой на информированный источник, что переговоры не дали ощутимых результатов.
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