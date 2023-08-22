Министр обороны Польши заявил о планах создания непреодолимого барьера на восточной границе за счет вертолетов и танков США

Польша намерена создать за счет американских вертолетов и танков непреодолимый барьер, заявил министр обороны страны Польши Мариуш Блащак.

"Мы очень рады, что госдепартамент согласился продать Польше 96 ударных вертолетов Apache. Это лучшие ударные вертолеты в мире. Таково мнение польских военных. Они многократно лучше Caracale (французских вертолетов, от покупки которых Польша отказалась в 2016 г - ИФ). Это мощный флот. 96 вертолетов вместе с Abrams, которых будет 360, составят непреодолимый барьер, закроют брестские ворота и станут частью вооружения 18-й механизированной дивизии (действует воеводствах на востоке Польши - "ИФ")", - сказал Блащак во вторник журналистам, его цитирует агентство PAP.

Он уточнил, что Apache заместят на вооружении польской армии Ми-24.

Блащак сообщил о договоренности с шефом Пентагона Ллойдом Остином о том, что в 2024 г Польша получит вертолеты от сухопутных войск США, чтобы заполнить нишу до получения первых Apache, произведенных специально для Польши.