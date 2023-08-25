Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8327 RUR   0.018 GBR   2.136 TRY   0.0656

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 79.05 +0.16 Brent 83.36 +0.15

Внешняя политика 25.08.2023 18:45

Баку и Москва «сверили часы» по ряду региональных и международных сюжетов

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и России Эльнур Мамедов и Михаил Галузин обсудили в ходе встречи в пятницу в Москве состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.

"Рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня. Проведена "сверка часов" по ряду региональных и международных сюжетов", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что на встрече был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление политдиалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в соответствии с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, МИД


Похожие новости


Армения препятствует мирному процессу в регионе - Байрамов Байрамов и Лавров обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Азербайджан, Россия и Иран к 2024г подготовят ТЭО проекта объединения энергосистем Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров Активность РФ в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений спала из-за событий в Украине - Пашинян Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России пройдет в Москве 25 июля Байрамов и Лавров обсудили активизацию азербайджано-армянской нормализации Минфин РФ включил Азербайджан в перечень стран для валютных торгов в России Red Wings с 28 июля начнет полеты из Екатеринбурга в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az