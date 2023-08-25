Баку и Москва «сверили часы» по ряду региональных и международных сюжетов

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и России Эльнур Мамедов и Михаил Галузин обсудили в ходе встречи в пятницу в Москве состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.

"Рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня. Проведена "сверка часов" по ряду региональных и международных сюжетов", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что на встрече был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление политдиалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в соответствии с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

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