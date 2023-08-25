Путин высоко оценивает вклад Мехрибан Алиевой в укрепление отношений Москвы и Баку

Президент России Владимир поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.
"Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.
Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.
Искренне желаю вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в поздравлении главы российского государства.
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