Путин высоко оценивает вклад Мехрибан Алиевой в укрепление отношений Москвы и Баку

Президент России Владимир поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

"Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в поздравлении главы российского государства.

Отдел новостей