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Дальнее зарубежье 25.08.2023 22:14

Турция не видит альтернатив «зерновой сделке» - глава МИД

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Киеве заявил, что альтернативы черноморской зерновой инициативе более рискованны при реализации, и Турция их не рассматривает.

"Мы знаем, что сейчас рассматривают другие пути экспорта зерна. Однако мы видим, что другие варианты не могут быть альтернативой зерновой инициативе, они сопряжены с рисками", - приводит "Анадолу" слова Фидана с совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции.

Глава МИД Турции добавил, что Анкара продолжит диалог со всеми участниками зерновой инициативы для ее восстановления.

"Россия должна быть включена в сделку", - подчеркнул Фидан, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли такие варианты, при которых РФ не является стороной соглашения.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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