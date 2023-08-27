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Оборона 27.08.2023 17:30

Скончался офицер азербайджанской армии

Скончался офицер азербайджанской армии майор медицинской службы Мамедов Ровшан Узеир оглы, 1985 года рождения, который на протяжении долгого времени проходил лечение от онкологического заболевания в Турции, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Руководство оборонного ведомства выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ОФИЦЕР, КОНЧИНА


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