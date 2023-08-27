Скончался офицер азербайджанской армии

Скончался офицер азербайджанской армии майор медицинской службы Мамедов Ровшан Узеир оглы, 1985 года рождения, который на протяжении долгого времени проходил лечение от онкологического заболевания в Турции, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Руководство оборонного ведомства выразило глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».