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Инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 5,3%, ожидалось замедление до 5,1%

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 5,3% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего предварительную оценку.

Таким образом, инфляция осталась на уровне июля.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее замедление до 5,1%.

Цены на энергоносители в еврозоне в августе снизились на 3,3% в годовом выражении после падения на 6,1% в июле. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 9,8% с 10,8%, на услуги - до 5,5% с 5,6%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе замедлился до 5,3% с 5,5% в июле, как и ожидалось.

Потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 0,6% по сравнению с июлем, когда было отмечено их снижение на 0,1%.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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