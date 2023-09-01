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Дальнее зарубежье 01.09.2023 14:04

В Японии в 100-летнюю годовщину Великого землетрясения Канто провели учения на случай похожего бедствия

Власти Японии в пятницу организовали учения на случай возникновения землетрясения в Токио магнитудой 7,3, сообщают японские СМИ.

В 1960 году правительство объявило 1 сентября Днем предотвращения стихийных бедствий. Так, 1 сентября 1923 года в Японии произошло Великое землетрясение Канто магнитудой 7,9 - 8,3. Погибли или пропали без вести не менее 105 тыс. человек, Токио и Иокогама были разрушены. Возникший из-за подземных толчков мощный пожар уничтожил примерно 300 тыс. домов в регионе.

В пятницу премьер-министр Фумио Кисида объявил в телевизионном обращении о начале учений. Глава правительства и члены кабинета министров отправились в офис премьера, где сформировали штаб по чрезвычайной в связи с гипотетическим землетрясения в Токио и в прилегающих к столице районах.

Руководители муниципалитетов и школ по всей стране тоже отрабатывали действия на случай землетрясения.

Кроме того, в пятницу в Японии прошли поминальные службы в память о жертвах катастрофы 1923 года.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Погибли свыше 19,7 тыс. человек, более 2,5 тыс. числятся пропавшими без вести. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, УЧЕНИЯ


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