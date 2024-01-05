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Происшествия 05.01.2024 17:05

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Мощное землетрясение, произошедшее в начале недели у берегов Японии, по последним данным, привело к гибели не менее 94 человек, а еще более 200 по-прежнему считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу телеканал NHK.

Ранее поступала информация о примерно 80 погибших

Работа спасателей в пострадавшей от подземных толчков префектуре Исикава затруднена тем, что многие дороги до сих пор выведены из строя.

В центрах для эвакуированных жителей в Исикаве находятся порядка 32 тыс. местных жителей, а в более 66 тыс. домов до сих пор не восстановили подачу воды.

Японские сейсмологи, со своей стороны, за последние дни неоднократно предупреждали, что близ берегов страны в скором времени могут произойти новые мощные землетрясения.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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