Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Мощное землетрясение, произошедшее в начале недели у берегов Японии, по последним данным, привело к гибели не менее 94 человек, а еще более 200 по-прежнему считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу телеканал NHK.
Ранее поступала информация о примерно 80 погибших
Работа спасателей в пострадавшей от подземных толчков префектуре Исикава затруднена тем, что многие дороги до сих пор выведены из строя.
В центрах для эвакуированных жителей в Исикаве находятся порядка 32 тыс. местных жителей, а в более 66 тыс. домов до сих пор не восстановили подачу воды.
Японские сейсмологи, со своей стороны, за последние дни неоднократно предупреждали, что близ берегов страны в скором времени могут произойти новые мощные землетрясения.
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