Нарушений на японских АЭС после землетрясений не зарегистрировано

Нарушений в работе японских АЭС после серии мощных землетрясений не выявлено, передает в понедельник канал NHK со ссылкой на заявление генсека правительства Японии Ёсимасу Хаяси.

"Никаких нарушений на атомных электростанциях не зарегистрировано", - заявил он на пресс-конференции.

В Управлении по ядерному регулированию Японии также подтвердили, что ни на одной АЭС не было обнаружено никаких проблем. Однако, были зафиксированы разливы нефти и "незначительные повреждения", отмечается в сообщении.

Между тем, в главном метеорологическом агентстве Японии заявили, что повторные мощные землетрясения могут произойти в течение ближайших нескольких дней: от двух-трех дней до недели. Кроме того, эксперты предупредили, что волны цунами также будут повторяться, есть риск оползней и обрушения домов.

Серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в центральной части Японии 1 января. Магнитуда сильнейшего из них составила 7,6, всего их было около 20 магнитудой более 4. После этого для прибрежных префектур выпустили предупреждение об угрозе цунами.