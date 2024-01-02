Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Японские СМИ со ссылкой на власти префектуры Исикава сообщают об увеличении числа жертв в результате землетрясения до 30 человек, десятки получили ранения и травмы.

Также отмечается, что люди могут находиться под завалами более чем 50 рухнувших строений.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовало более 80 афтершоков.

Более других пострадал город Вадзима в префектуре Исикава. С ним было нарушено железнодорожное сообщение, отмечались перебои с подачей электроэнергии. В помощь спасателям в город направлены подразделения сил самообороны страны.

Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, к утру вторника она была отменена.