Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Японские СМИ со ссылкой на власти префектуры Исикава сообщают об увеличении числа жертв в результате землетрясения до 30 человек, десятки получили ранения и травмы.
Также отмечается, что люди могут находиться под завалами более чем 50 рухнувших строений.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
Землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовало более 80 афтершоков.
Более других пострадал город Вадзима в префектуре Исикава. С ним было нарушено железнодорожное сообщение, отмечались перебои с подачей электроэнергии. В помощь спасателям в город направлены подразделения сил самообороны страны.
Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, к утру вторника она была отменена.
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