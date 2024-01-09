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Дальнее зарубежье 09.01.2024 15:52

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник в Ниигате - одной из крупнейших префектур Японии, сообщает Метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение произошло в 17:59 по местному времени (12:59 по Баку) на глубине 10 км с эпицентром близ острова Садо в восточной части Японского моря.

По данным агентства, опасности возникновения цунами в связи с землетрясением нет.

1 января произошло землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю. За первым толчком последовали многочисленные эхо-толчки. В результате землетрясения в Исикаве погибли не менее 180 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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