В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник в Ниигате - одной из крупнейших префектур Японии, сообщает Метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение произошло в 17:59 по местному времени (12:59 по Баку) на глубине 10 км с эпицентром близ острова Садо в восточной части Японского моря.

По данным агентства, опасности возникновения цунами в связи с землетрясением нет.

1 января произошло землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю. За первым толчком последовали многочисленные эхо-толчки. В результате землетрясения в Исикаве погибли не менее 180 человек.