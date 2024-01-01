В Японии решили эвакуировать население из прибрежных префектур после серии землетрясений

Власти Японии распорядились об эвакуации населения из префектур Исикава, Ниигата и Тояма после серии землетрясений и предупреждения об угрозе цунами, передают местные СМИ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, отмечается в сообщении.
Кроме того, к настоящему моменту стало известно, что более 36 тыс. домохозяйств остались без электроэнергии в префектурах Исикава и Тояма в результате землетрясений.
Серия мощных землетрясений произошла в префектуре Исикава в центральной части Японии 1 января. Магнитуда сильнейшего из них составила 7,6. После этого для прибрежных префектур выпустили предупреждение об угрозе цунами.
Власти оценивают масштабы ущерба и предупреждают жителей о необходимости подготовки к возможным последующим толчкам.
Железнодорожный оператор East Japan Railway сообщил, что движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику приостановлено. Также закрыты автотрассы в затронутых префектурах.
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