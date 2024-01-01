Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

29.12 $/bbl +/- WTI 71.65 -0.12 Brent 77.04 -0.11

Дальнее зарубежье 01.01.2024 12:10

Землетрясение спровоцировало цунами у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник у западного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался на глубине в 10 км, в 43 км от города Анамицу (префектура Исикава).

Власти Японии объявили угрозу цунами в Исикаве и еще нескольких японских префектурах. Местные жители в соцсетях сообщают, что первые такие волны добрались до берегов.

По информации общественной телекомпании NHK TV, волны цунами высотой до метра уже обрушились на побережье города Вадзима в Исикаве, и потенциально они могут достигать высоты 5 метров.

Оператор Tokyo Electric Power заявил, что проводит проверку на наличие проблем, но информации о каких-либо нарушениях пока не поступало. Проверку на своих АЭС проводит также электроэнергетическая компания Hokuriku Electric Power. В энергетической компании Kansai Electric Power заявили, что по итогам проверки нарушений не зафиксировали.

Компания East Japan Railway сообщила, что движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику приостановлено, пишет Japan Today.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЦУНАМИ


Похожие новости


Нарушений на японских АЭС после землетрясений не зарегистрировано В Японии решили эвакуировать население из прибрежных префектур после серии землетрясений В Японии в 100-летнюю годовщину Великого землетрясения Канто провели учения на случай похожего бедствия Сильное землетрясение произошло у берегов Японии Землетрясение произошло к югу от Токио В районе японского города Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,8 - СМИ В результате землетрясения на севере Японии погибло более 40 человек - правительство Число жертв землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек Число жертв землетрясения на острове Хоккайдо превысило 15 человек Число жертв землетрясения в Японии возросло до пяти человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az