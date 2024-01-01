Землетрясение спровоцировало цунами у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник у западного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр располагался на глубине в 10 км, в 43 км от города Анамицу (префектура Исикава).
Власти Японии объявили угрозу цунами в Исикаве и еще нескольких японских префектурах. Местные жители в соцсетях сообщают, что первые такие волны добрались до берегов.
По информации общественной телекомпании NHK TV, волны цунами высотой до метра уже обрушились на побережье города Вадзима в Исикаве, и потенциально они могут достигать высоты 5 метров.
Оператор Tokyo Electric Power заявил, что проводит проверку на наличие проблем, но информации о каких-либо нарушениях пока не поступало. Проверку на своих АЭС проводит также электроэнергетическая компания Hokuriku Electric Power. В энергетической компании Kansai Electric Power заявили, что по итогам проверки нарушений не зафиксировали.
Компания East Japan Railway сообщила, что движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику приостановлено, пишет Japan Today.
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