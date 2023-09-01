Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября - Песков

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Это будет середина дня", - добавил он.
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