Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября - Песков

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Это будет середина дня", - добавил он.

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