Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8338 RUR   0.0176 GBR   2.1434 TRY   0.0637

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 85.55 +1.92 Brent 88.55 +1.72

Макроэкономика 04.09.2023 11:26

Денежная база в Азербайджане за 8 месяцев увеличилась почти на 4%, в августе – сократилась на 0,8%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 августа 2023 года составляет 18 млрд 116,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-августе 2023 года увеличилась на 3,8%.

При этом в августе 2023 года денежная база в Азербайджане сократилась на 145,7 млн манатов или на 0,8%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


Похожие новости


Денежная база в Азербайджане за 7 месяцев увеличилась на 4,6%, в июле – сократилась на 0,8% Денежная база в Азербайджане в I полугодии увеличилась на 5,4%, в июне – на 6,1% Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 0,6%, в мае - на 1,5% Денежная база в Азербайджане в январе-апреле увеличилась на 0,9%, в апреле - сократилась на 0,4% Денежная база в Азербайджане в январе-марте увеличилась на 1,3%, в марте - на 2,6% Денежная база в Азербайджане в январе-феврале сократилась на 1,2%, в феврале выросла на 2,2% Денежная база в Азербайджане в январе сократилась на 3,3% Денежная база в Азербайджане в 2022г сократилась почти на 3% Денежная база в Азербайджане за 11 месяцев сократилась почти на 7% Денежная база в Азербайджане за 10 месяцев сократилась на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az