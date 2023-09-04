Денежная база в Азербайджане за 8 месяцев увеличилась почти на 4%, в августе – сократилась на 0,8%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 августа 2023 года составляет 18 млрд 116,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-августе 2023 года увеличилась на 3,8%.

При этом в августе 2023 года денежная база в Азербайджане сократилась на 145,7 млн манатов или на 0,8%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Х.Насирзаде