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Макроэкономика 09.01.2024 15:33

Денежная база в Азербайджане в 2023г выросла почти на 20%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 декабря 2023 года составляет 20 млрд 875,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в 2023 году выросла на 19,6%.

При этом в декабре денежная база в Азербайджане увеличилась на 2 млрд 540,8 млн манатов или на 13,8%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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