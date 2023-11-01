Денежная база в Азербайджане за 10 мес. увеличилась на 5,4%, в октябре - на 2,8%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 октября 2023 года составляет 18 млрд 402 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-октябре 2023 года увеличилась на 5,4%.

При этом в октябре денежная база в Азербайджане увеличилась на 505,8 млн манатов или на 2,8%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Р.Ахмедов