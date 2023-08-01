Денежная база в Азербайджане за 7 месяцев увеличилась на 4,6%, в июле – сократилась на 0,8%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 июля 2023 года составляет 18 млрд 262,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-июле 2023 года увеличилась на 4,6%.
При этом в июле 2023 года денежная база в Азербайджане сократилась на 139,1 млн манатов или на 0,8%.
В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.
Х.Насирзаде
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