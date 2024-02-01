Денежная база в Азербайджане в январе сократилась почти на 3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 января 2023 года составляет 20 млрд 271,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2023 года денежная база в Азербайджане составляла 20 млрд 875,2 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе 2024 года сократилась на 2,9% или на 604,1 млн манатов.

В 2023 году денежная база в Азербайджане выросла на 19,6%.

Х.Насирзаде