Денежная база в Азербайджане в I кв. сократилась на 2,3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 марта 2024 года составляет 20 млрд 396,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2023 года денежная база в Азербайджане составляла 20 млрд 875,2 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-марте 2024 года сократилась на 2,3% или на 478,8 млн манатов.

При этом в марте денежная база в Азербайджане выросла на 264,6 млн манатов или на 1,3%.

В 2023 году денежная база в Азербайджане выросла на 19,6%.

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