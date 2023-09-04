ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в понедельник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе границы.
«4 сентября в 09:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики (в районе азербайджано-армянской границы – ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.
ВС Армении с прошлой недели постоянно обстреливают позиции ВС Азербайджана в различных направлениях границы.
Р.Керимов
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