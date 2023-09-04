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Регион 04.09.2023 16:23

Тезис Еревана, что карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном, является ложным - российский источник

В Москве крайне недовольны последними заявлениями руководства Армении, считают их неприемлемыми и усматривают в них попытку переложить ответственность на Россию, заявил российский дипломатический источник.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете "La Repubblica" и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию с прицелом перекладывания на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки", - отметил источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, в Москве рассматривают отношения с Арменией как равноправное сотрудничество, а не как "зависимость" одной страны от другой.

Кроме того, убежден источник, "Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели". "Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть "улица с двусторонним движением", - отметил собеседник агентства.

По его словам, выдвигаемый армянской стороной тезис о том, что карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном, является ложным. "Вооруженное противостояние осенью 2020 г. во многом стало следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства", - сказал собеседник агентства.

"Основной путь для урегулирования армяно-азербайджанских противоречий - реализация трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которая неприемлемо затянулась отнюдь не по вине России", - подчеркнул источник.

По мнению собеседника агентства, Ереван также в неполной мере использует потенциал ОДКБ, что, в частности, проявилось в отказе дать согласие на размещение миссии организации и в выборе в пользу малоэффективной миссии ЕС.

Как напомнил источник, армянская сторона ранее сделала "разворот на 180 градусов, от заявлений "Карабах - это Армения" к признанию Карабаха в составе Азербайджана". "Это кардинально изменило условия договоренностей от 9 ноября 2020 г. и максимально усложнило работу российского миротворческого контингента в Карабахе", - отметил собеседник.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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