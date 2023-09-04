Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8338 RUR   0.0176 GBR   2.1434 TRY   0.0637

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 85.55 +1.92 Brent 88.55 +1.72

ТЭК 04.09.2023 18:17

Предпринимаются попытки террористических атак на Турецкий и Голубой потоки - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об атаках на газопроводы Турецкий и Голубой поток, в том числе с помощью беспилотников.

"Предпринимаются попытки атак на Турецкий поток и на Голубой поток, по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

Он подчеркнул, что "надо договориться, что ничего подобного происходить дальше не будет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОДЫ, АТАКИ


Похожие новости


Газпром передал Botas "дорожную карту" по газовому хабу в Турции, на очереди создание рабочей группы - Путин Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию РФ готова поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны - Путин Путин: готовы реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены требования России Песков охарактеризовал первую часть переговоров Путина и Эрдогана как конструктивную Эрдоган просит Путина предоставить дополнительные самолеты для борьбы с пожарами Путин и Эрдоган завершили переговоры в расширенном составе, они продлились 1,5 часа Главы Центробанков РФ и Турции проведут отдельную встречу на «полях» переговоров в Сочи - Эрдоган Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции планируется запустить в 2024г - Путин Путин: надеемся на скорое завершение переговоров по газовому хабу в Турции

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az