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Дальнее зарубежье 04.09.2023 20:40

Шойгу: Россия обсуждает возможность проведения совместных учений с КНДР

Россия обсуждает возможность проведения совместных учений с КНДР, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы обсуждаем со всеми это, в том числе и с КНДР. Почему нет, это наши соседи. Старая русская истина: соседей не выбирают и с соседями лучше жить в мире и согласии, (...) почему нет, конечно, обсуждается", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос "Интерфакса", существует ли возможность совместных учений России с Северной Кореей, о чем СМИ сообщали после визита главы Минобороны РФ в Пхеньян.

Министр обороны России добавил: "Мы же проводим с нашими китайскими коллегами (учения-ИФ), более того, у нас совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков морских единиц".

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КНДР, УЧЕНИЯ


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