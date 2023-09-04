Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в понедельник при пониженной активности трейдеров на фоне выходного дня в США (День труда).
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 подорожали на 41 цент (0,46%) - до $88,96 за баррель.
Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 43 цента (0,5%) - до $85,98 за баррель.
Поддержку нефтяным ценам оказывает ослабление американского доллара. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,1% в ходе торгов в понедельник, что повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.
Кроме того, рынок ожидает продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки на октябрь.
"Предложения будет сильно не хватать, если Саудовская Аравия и их союзники не изменят свои планы по сокращению добычи", - сказал аналитик Chaos Research Institute Чжоу Ми.
По его словам, цены на нефть сейчас будут двигаться к отметке $90 за баррель, а "прогноз для спроса сейчас выглядит очень оптимистично".
Старший технический стратег BTIG Джонатан Крински также полагает, что котировки движутся к $90-93 за баррель.
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