Азербайджан готов увеличить поставки в РФ томатов и картофеля

Азербайджан заинтересован в наращивании экспортных поставок в РФ томатов, картофеля, а также косточковых фруктов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве страны.

«Мы известили наших партнеров о заинтересованности в увеличении поставок на российский рынок томатов, картофеля и косточковых фруктов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Азербайджан готов увеличить поставки томатов на российский рынок до 220 тыс. тонн в год (в 2022г – 137,6 тыс. тонн – ИФ-Аз), картофеля – до 100 тыс. тонн (в 2022г – 73,7 тыс. т), косточковых фруктов – до 85 тыс. т.

«При этом Азербайджан заинтересован в увеличении поставок из России пшеницы, подсолнечного масла, кондитерских изделий, а также продукции животноводства», - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что министерства сельского хозяйства Азербайджана и России продолжат работу для увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок продукции АПК и продовольствия.

«Кроме этого, стороны договорились активизировать азербайджано-российский диалог по АПК по линии отраслевой рабочей группы», - подчеркнул источник.

А.Азизов