Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе

ВС Армении во вторник вечером подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана на границе, сообщает Минобороны Азербайджана.
«5 сентября с 21:35 до 22:00 ВС Армении с позиций в направлении Гафанского района вели обстрел из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики», - отмечает Минобороны.
По данным ведомства, азербайджанские военные предприняли ответные меры.
Р.Ахмедов
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