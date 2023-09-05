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Оборона 05.09.2023 22:58

Армянские военные вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе

ВС Армении во вторник вечером подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана на границе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«5 сентября с 21:35 до 22:00 ВС Армении с позиций в направлении Гафанского района вели обстрел из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики», - отмечает Минобороны.

По данным ведомства, азербайджанские военные предприняли ответные меры.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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