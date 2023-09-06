Порядка 70% текста мирного договора устраивает и Баку, и Ереван – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отмечает, что Баку и Ереван в ходе переговоров смогли достичь «важного прогресса» по мирному договору, порядка 70% текста договора устраивает обе стороны, но действия Армении тормозят мирный процесс.
«Существуют различные платформы (для мирных переговоров Баку и Еревана – ИФ). Мы не отдаем предпочтения ни одной из них. Наш подход заключается в том, что мы приветствуем всех, кто желает внести свой вклад в установление мира», - заявил Гаджиев в интервью саудовской газете Arab News.
Он обратил внимание на брюссельский процесс, «которому способствует президент (Европейского совета) Шарль Мишель», США и «личное участие госсекретаря Энтони Блинкена в обсуждении мирного договора», которые «сделали очень многое», и Россию, которая является «частью региона и имеет исторические связи как с Арменией, так и с Азербайджаном».
«Если конкретная сторона хочет внести настоящий, искренний, честный вклад в продвижение мирного процесса, то азербайджанцы полностью это поддерживают», - добавил помощник президента Азербайджана.
Он также заметил, что Азербайджан хочет подписать мирный договор и перевернуть страницу конфронтации в регионе. «Мы хотели бы жить в мире. Но мяч на стороне Армении. Чем раньше они осознают эту реальность, тем лучше будет для всех», - подчеркнул Гаджиев.
Помощник главы государства добавил, что «грязная пропаганда Армении против Азербайджана сбила нас с пути переговоров по мирному договору», которые стороны проводили в США. По его словам, Баку и Ереван в ходе переговоров смогли достичь «очень важного прогресса», у сторон нет особых возражений почти по 70% проекта мирного договора
«Подписание мирного договора полностью изменит ландшафт региона Южного Кавказа. Но премьер-министр Армении, с одной стороны, признает территориальную целостность Азербайджана, а с другой стороны, по-прежнему сохраняет присутствие армянских вооруженных сил на нашей территории. Он до сих пор финансирует незаконный и подчиненный (Еревану – ИФ) режим на нашей территории», - заявил Гаджиев.
Р.Керимов
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