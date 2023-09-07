Азербайджанские военные продолжают пресекать попытки армянских НВФ в Карабахе прорыть новые траншейные дороги

Азербайджанские военные в четверг вновь пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны прорыть новые траншейные дороги, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"7 сентября примерно в 10:05 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Агдамского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены".

Ранее сообщалось, что армянские НВФ в Карабахе в течение текущей недели пытались прорыть траншейные дороги в различных направлениях. Все эти попытки были пресечены азербайджанскими военными.

Р.Керимов