ВС Армении вновь подвергли обстрелу азербайджанские позиции на границе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле позиций ВС Азербайджана на границе.

«8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении района Гаракильсе, периодически вели огонь по позициям армии Азербайджана, расположенным в направлении Ордубадского района Нахчыванской автономной республики», - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Кроме этого, по данным ведомства, в 14:00 армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) на территории Азербайджана (Карабахский экономический район – ИФ), где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

«В результате оперативных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены», - подчеркнули в Минобороны.

Х.Насирзаде