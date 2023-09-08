В Баку заявили о концентрации Арменией войск на границе с Азербайджаном

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что ВС страны в настоящее время проводят заранее запланированные учения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в концентрации войск на границе с Арменией. В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана назвали эти заявления «составной частью очередной политической манипуляции» Еревана».

«Это часть регулярного процесса планирования», - заявил Гаджиев агентству Reuters.

Гаджиев также обвинил Армению в концентрации войск на границе с Азербайджаном и закупке новых систем вооружения.

По его словам, «армянские военные в Карабахе покинули территорию казарм и были переброшены на передовые позиции», что, по его мнению, свидетельствует о высокой боеготовности.

«Наша стратегия заключается в сдерживании любых военных действий или провокаций в отношении Азербайджана», добавил помощник президента Азербайджана.

Р.Керимов