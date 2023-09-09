Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Карабах 09.09.2023 16:06

Грузовой автомобиль Российского общества Красного креста с продовольствием для карабахских армян движется в направлении Агдама

Грузовой автомобиль, отправленный Российским обществом Красного креста, с продовольствием для карабахских армян, движется в направлении Агдама, сообщили в Азербайджанском обществе Красного полумесяца.

Отмечается, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами в 14:30 пересек пункт пропуска "Самур", и движется по маршруту Самур-Баку, Баку-Барда, в направлении Агдама и Аскерана для доставки грузов в Ханкенди.

"После доставки груза до конечного пункта назначения будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КАРАБАХ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Россия продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков Кулаков назначен новым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе В Ереване заявляют об отсутствии предпосылок к встрече вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ Путин высоко оценивает вклад Мехрибан Алиевой в укрепление отношений Москвы и Баку Баку и Москва «сверили часы» по ряду региональных и международных сюжетов Армения препятствует мирному процессу в регионе - Байрамов Байрамов и Лавров обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Азербайджан, Россия и Иран к 2024г подготовят ТЭО проекта объединения энергосистем Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров Активность РФ в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений спала из-за событий в Украине - Пашинян

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az