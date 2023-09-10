Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Карабах 10.09.2023 10:55

Пресечена очередная провокация армянских сепаратистов в Физулинском направлении

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе прорыть новые окопы.

"10 сентября примерно в 09:45 армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района " - подчеркивается в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что в результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были остановлены.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ПРОВОКАЦИЯ


Похожие новости


В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне Пресечена очередная провокация армянских НВФ в Карабахе Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном Азербайджанские военные пресекли очередную провокацию армянских НВФ в Карабахе Представители ВС Ирана выразили обеспокоенность действиями Армении, которые могут поставить под угрозу безопасность в регионе Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения ВС Армении вновь подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az