В Баку призвали открыто осудить минный террор Армении

Комментируя ранение азербайджанского военнослужащего при взрыве заложенной армянскими диверсантами мины, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку ожидает открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении. "Военнослужащий азербайджанской армии получил ранения в результате взрыва мины, заложенной диверсионной группой ВС Армении в Агдаме. С момента окончания войны в 2020 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 азербайджанцев. Мы ожидаем открытого осуждения таких преднамеренных действий Армении", - написал Гаджизаде на своей странице в соцсети Х. В.Алиев

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