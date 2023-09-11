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Бизнес и законодательство 11.09.2023 11:12

TürkAz Mədən объявила уставный капитал на уровне 100 тыс. манатов

Компания «Bəhrəmtəpə-Çinqil-Servis» объявила о трансформации в ООО «TürkAz Mədən».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в связи с изменением названия и организационно-правовой формы, уставный капитал TürkAz Mədən определен на уровне 100 тыс. манатов.

При этом компания не сообщает с чем связаны данные изменения.

Компания «Bəhrəmtəpə-Çinqil-Servis» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошла в августе 2000 года. Уставный капитал компании составлял 20 манат.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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