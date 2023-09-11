TürkAz Mədən объявила уставный капитал на уровне 100 тыс. манатов

Компания «Bəhrəmtəpə-Çinqil-Servis» объявила о трансформации в ООО «TürkAz Mədən». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в связи с изменением названия и организационно-правовой формы, уставный капитал TürkAz Mədən определен на уровне 100 тыс. манатов. При этом компания не сообщает с чем связаны данные изменения. Компания «Bəhrəmtəpə-Çinqil-Servis» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошла в августе 2000 года. Уставный капитал компании составлял 20 манат. Р.Ахмедов

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