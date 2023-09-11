ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе

Вооруженные силы Армении в понедельник вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на условной границе, сообщает Минобороны Азербайджана. «11 сентября в 13:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабекского района», - сообщает ведомство. Подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры в указанном направлении, отмечает Минобороны. Х.Насирзаде

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